Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести исправительные работы за дискредитацию ВС России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести поправки в законодательство, которые обяжут проходить исправительные работы за дискредитацию ВС России.

«Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно специальной военной операции и попытки дискредитации нашей армии, должны, помимо административного наказания... быть обязаны проходить исправительные работы», — цитирует его РИА Новости.

13 ноября 2022 года стало известно, что в Госдуму внесена поправка, согласно которой человека могут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров анонсировал рассмотрение 11 апреля в двух чтениях законопроекта о гражданстве.

Также приобретённое гражданство России могут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны.

Кроме того, гражданства России могут лишить за надругательство над российскими флагом и гербом.