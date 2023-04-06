Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести исправительные работы за дискредитацию ВС России

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести поправки в законодательство, которые обяжут проходить исправительные работы за дискредитацию ВС России.
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести исправительные работы за дискредитацию ВС России
  • РИА Новости

«Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно специальной военной операции и попытки дискредитации нашей армии, должны, помимо административного наказания... быть обязаны проходить исправительные работы», — цитирует его РИА Новости.

13 ноября 2022 года стало известно, что в Госдуму внесена поправка, согласно которой человека могут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров анонсировал рассмотрение 11 апреля в двух чтениях законопроекта о гражданстве.

Также приобретённое гражданство России могут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны.

Кроме того, гражданства России могут лишить за надругательство над российскими флагом и гербом.

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