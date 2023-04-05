Врач Топузов рассказал о доступности онкологической помощи в Петербурге

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Главный врач Городского клинического онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ имени Мечникова Эльдар Топузов рассказал подробности о доступности онкологической помощи в Санкт-Петербурге.
Врач Топузов рассказал о доступности онкологической помощи в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

В беседе с «Петербургским дневником» Топузов напомнил, что в городе сформирована сеть центров онкологической амбулаторной помощи (ЦАОП) из 18 учреждений, которые есть в каждом районе.

«Все они оснащены современным оборудованием, где проводят лабораторные исследования, УЗИ, биопсию, дерматоскопию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию и маммографию. Обращение за помощью в ЦАОП сокращает сроки постановки диагноза пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и ускоряет начало терапии пациентам с уже подтверждёнными злокачественными новообразованиями», — отметил эксперт.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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