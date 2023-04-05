Патрушев: попытки дестабилизации ситуации в новых регионах России будут жёстко пресекаться

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что попытки дестабилизации ситуации в новых регионах России будут жёстко пресекаться.

Об этом он сказал по окончании заседания Совбеза под руководством президента России Владимира Путина.

«Попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и подрыва конституционного строя будут жёстко пресекаться в соответствии с российским законодательством», — заявил он.

Также Патрушев заявил, что в новых регионах России примут дополнительные меры по нейтрализации диверсантов.

В ходе заседания Совбеза Путин подчеркнул, что в новых российских регионах противник использует недобитое подполье, нужно действовать жёстко и эффективно.

В начале октября 2022 года российский президент утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.