Патрушев: попытки дестабилизации ситуации в новых регионах России будут жёстко пресекаться

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что попытки дестабилизации ситуации в новых регионах России будут жёстко пресекаться.

Об этом он сказал по окончании заседания Совбеза под руководством президента России Владимира Путина. 

«Попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и подрыва конституционного строя будут жёстко пресекаться в соответствии с российским законодательством», — заявил он.

Также Патрушев заявил, что в новых регионах России примут дополнительные меры по нейтрализации диверсантов.

В ходе заседания Совбеза Путин подчеркнул, что в новых российских регионах противник использует недобитое подполье, нужно действовать жёстко и эффективно.

В начале октября 2022 года российский президент утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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