Минобороны: боевой корабль России зашёл в порт Саудовской Аравии впервые за десять лет

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Как уточняет РИА Новости, последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около десяти лет назад.

«Отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия», — сообщили в пресс-службе.

В период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия.

В конце марта сообщалось, что фрегат «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.

Фрегат также проведёт проверку вооружения с выполнением испытательных стрельб.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России начались командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс».