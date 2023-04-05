Депутат Лантратова просит СК проверить комиков, высмеявших вручение статуэтки Татарскому

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Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, которые спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому.
Депутат Лантратова просит СК проверить комиков, высмеявших вручение статуэтки Татарскому
  • РИА Новости

«Считаю, что подобные действия представителей юмористического жанра — это надругательство над памятью погибшего военкора и патриота, награждённого президентом России орденом Мужества (посмертно), а также дискредитация проводимой специальной военной операции», — цитирует РИА Новости обращение Лантратовой.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

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