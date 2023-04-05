Депутат Лантратова просит СК проверить комиков, высмеявших вручение статуэтки Татарскому
- РИА Новости
«Считаю, что подобные действия представителей юмористического жанра — это надругательство над памятью погибшего военкора и патриота, награждённого президентом России орденом Мужества (посмертно), а также дискредитация проводимой специальной военной операции», — цитирует РИА Новости обращение Лантратовой.
Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.