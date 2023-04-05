Володин: Госдума 11 апреля может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уже 11 апреля может быть принят закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.

Между тем в Министерстве финансов России заявили, что запрет вейпов и жидкостей может привести к потерям для бюджета и нелегальному обороту соответствующей продукции.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также рассказали в беседе с RT о важности запрета вейпов.