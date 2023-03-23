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В Госдуме заявили о негативном влиянии вейпов на здоровье населения

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Ангелина Шурпина
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказали в беседе с RT о важности запрета вейпов.
В Госдуме заявили о негативном влиянии вейпов на здоровье населения
  • Gettyimages.ru
  • © Abd Latif Mohd Shaafily / EyeEm

«Вейпы нужно запрещать, поскольку в первую очередь они наносят вред здоровью детей», — объяснил Федот Тумусов.

В свою очередь, Светлана Бессараб подчеркнула, что, как показывает практика, вейпы являются даже «более вредоносными и опасными для организма, чем обычные сигареты».

«Особенно беспокоит, что пользование вейпами распространено в молодёжной среде», — заявила парламентарий.

По её мнению, запрет вейпов — это шаг в деле сохранения здоровья населения.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.

18 января стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов.

Он уточнил, что ситуацию поручено изучить комитетам Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по делам молодёжи.

В Министерстве финансов России заявили, что запрет вейпов и жидкостей для них может привести к потерям для бюджета и нелегальному обороту соответствующей продукции.

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