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Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов

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Председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
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  • © JAG IMAGES

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на мероприятии попросил Мишустина поддержать запрет вейпов.

«Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», — цитирует Мишустина РИА Новости.

18 января стало известно, что Володин поручил профильным комитетам Думы внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов.

Он уточнил, что ситуацию поручено изучить комитетам Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по делам молодёжи.

В Министерстве финансов России заявили, что запрет вейпов и жидкостей может привести к потерям для бюджета и нелегальному обороту соответствующей продукции.

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