Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
- Gettyimages.ru
- © JAG IMAGES
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на мероприятии попросил Мишустина поддержать запрет вейпов.
«Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», — цитирует Мишустина РИА Новости.
18 января стало известно, что Володин поручил профильным комитетам Думы внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов.
Он уточнил, что ситуацию поручено изучить комитетам Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по делам молодёжи.
В Министерстве финансов России заявили, что запрет вейпов и жидкостей может привести к потерям для бюджета и нелегальному обороту соответствующей продукции.