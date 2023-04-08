Фитнес-тренер Милославский заявил о пользе занятий по растяжке

Фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский в беседе с RT рассказал, можно ли сбросить вес, посещая занятия по растяжке, а также напомнил, каких правил стоит придерживаться, занимаясь подобной активностью.

Когда человек занимается спортом, он тратит определённое количество калорий, объяснил эксперт.

«Это количество будет разниться в зависимости от возраста и веса человека. Так, если он затрачивает на подобную работу больше калорий, чем потребляет, то вес будет снижаться», — уточнил Милославский.

Вместе с тем он отметил, что в ходе занятий по растяжке мышцы получают нагрузку, как и при других тренировках, но в статической форме и в меньшей степени.

«Таким образом, можно будет увидеть эффект, тело может обрести новые формы. Понятно, что изменения будут не такими, как при обычной тренировке, но тело всё равно будет чувствовать эффект от занятий... Если человек ходит на такие занятия, результаты — и в плане, собственно, растяжки — будут заметны достаточно быстро. Если же говорить о результатах в плане изменения форм тела, фигуры — здесь, повторюсь, нужно следить за количеством потребляемых и сжигаемых калорий», — сказал эксперт в разговоре с RT.

В целом, по мнению Милославского, любая спортивная нагрузка — это лучше, чем её полное отсутствие.

«Возможно, занятия по растяжке для кого-то в дальнейшем станут поводом перейти к каким-то более серьёзным тренировкам», — резюмировал тренер.

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