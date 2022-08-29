Тренер Крестовникова напомнила, что занятия растяжкой помогают избежать вывихов

Тренер-реабилитолог Марина Крестовникова рассказала, что растяжка и шпагат помогают нормализовать кровообращение, работу внутренних органов, а также повысить подвижность суставов и сохранить эластичность связок в пожилом возрасте.

Шпагат — это полезное занятие для организма, его выполнение улучшает кровообращение, нормализует работу кишечника и других внутренних органов, помогает бороться с варикозным расширением вен, отметила она в беседе с URA.RU.

«Также занятия растяжкой помогают избежать вывихов и растяжения связок. Дело в том, что эластичные ткани более привычны к нагрузкам и имеют большую амплитуду движения. Такое свойство тканей помогает при переносе тяжестей и неудачных падениях», — сказала Крестовникова.

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