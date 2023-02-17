Терапевт Александрова дала советы по занятиям спортом после ОРВИ
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«Если самочувствие хорошее, то заниматься спортом после ОРВИ можно, но в щадящим режиме. Работайте с нагрузками 50—60% от обычных. Отдайте предпочтение упражнениям на растяжку, упражнениям с собственным весом», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила врач, полезными будут и лёгкие кардионагрузки на велотренажёре.
По словам Александровой, если период восстановления ещё не закончился, то лучше гулять на свежем воздухе.
Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.