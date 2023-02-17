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Терапевт Александрова дала советы по занятиям спортом после ОРВИ

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Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас», заявила, что период восстановления после ОРВИ составляет от семи до 14 дней и зависит от тяжести заболевания, а также от особенностей организма.
Терапевт Александрова дала советы по занятиям спортом после ОРВИ
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«Если самочувствие хорошее, то заниматься спортом после ОРВИ можно, но в щадящим режиме. Работайте с нагрузками 50—60% от обычных. Отдайте предпочтение упражнениям на растяжку, упражнениям с собственным весом», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила врач, полезными будут и лёгкие кардионагрузки на велотренажёре.

По словам Александровой, если период восстановления ещё не закончился, то лучше гулять на свежем воздухе.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.

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