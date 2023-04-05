Нутрициолог Виноградова посоветовала не пить кофе и газировку натощак

Нутрициолог Кристина Виноградова рассказала, что некоторые напитки нельзя употреблять на голодный желудок.

Употребление алкоголя натощак приводит к раздражению слизистой желудка, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Также без предварительного перекуса не стоит пить кофе, горячий чай, газированные и сладкие напитки.

«Навредить здоровью ЖКТ может частое употребление натощак газировки, горячего чая, кислых фруктовых и ягодных соков. Если добавляете по утрам в напиток или воду лимон, то лучше всего совсем небольшой ломтик», — отметила Виноградова.

По её словам, по утрам лучше всего употреблять травяные чаи и обычную воду.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.