Вирусолог Альтштейн рассказал, как защититься от передающегося от клещей вируса Хасеки

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что от нового вируса Хасеки, который передаётся через укус клеща, вакцина пока не создана.

«Есть целый ряд опасных агентов — вирусы клещевого энцефалита, жёлтой лихорадки, японского энцефалита. Это такие вирусы, с которыми люди давно имеют дело, борются с ними. Есть и вакцины. Однако эти прививки не будут помогать при Хасеки», — сообщил вирусолог в беседе с URA.RU.

По его словам, необходимо защищаться от переносчиков заболевания при помощи плотной одежды. После прогулок по лесу нужно проверять наличие насекомых на теле.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.