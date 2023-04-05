Вирусолог Альтштейн рассказал, как защититься от передающегося от клещей вируса Хасеки

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что от нового вируса Хасеки, который передаётся через укус клеща, вакцина пока не создана.
Вирусолог Альтштейн рассказал, как защититься от передающегося от клещей вируса Хасеки
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«Есть целый ряд опасных агентов — вирусы клещевого энцефалита, жёлтой лихорадки, японского энцефалита. Это такие вирусы, с которыми люди давно имеют дело, борются с ними. Есть и вакцины. Однако эти прививки не будут помогать при Хасеки», — сообщил вирусолог в беседе с URA.RU.

По его словам, необходимо защищаться от переносчиков заболевания при помощи плотной одежды. После прогулок по лесу нужно проверять наличие насекомых на теле.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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