На изучение комиссии Госдумы внесли закон о признании феминизма экстремистской идеологией

На рассмотрение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией.

Об этом РИА Новости заявил зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев.

«Феминизм — экстремистская идеология, предложение его признать таковой... Я подал это всё в комиссию по иностранному вмешательству», — сказал он.

По его словам, большинство феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты.

«Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы», — добавил Матвейчев.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов.