На изучение комиссии Госдумы внесли закон о признании феминизма экстремистской идеологией
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Об этом РИА Новости заявил зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев.
«Феминизм — экстремистская идеология, предложение его признать таковой... Я подал это всё в комиссию по иностранному вмешательству», — сказал он.
По его словам, большинство феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты.
«Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы», — добавил Матвейчев.
Ранее в России предложили ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов.