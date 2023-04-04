На изучение комиссии Госдумы внесли закон о признании феминизма экстремистской идеологией

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На рассмотрение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией.
На изучение комиссии Госдумы внесли закон о признании феминизма экстремистской идеологией
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  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом РИА Новости заявил зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев.

«Феминизм — экстремистская идеология, предложение его признать таковой... Я подал это всё в комиссию по иностранному вмешательству», — сказал он.

По его словам, большинство феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты.

«Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы», — добавил Матвейчев.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов.

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