В Госдуме предлагают считать треш-стриминг отягчающим обстоятельством преступления

В комитете по молодёжной политике Государственной думы разработали законопроект, согласно которому треш-стриминг может стать отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Дополнительно вводится новое обстоятельство, отягчающее наказание, — совершение преступления в целях распространения в интернете фото- и видеоматериалов с изображением деяний, совершённых с особой жестокостью и издевательствами», — отмечается в пояснительной записке.

Ожидается, что соответствующая инициатива будет обсуждаться на совещании в Государственной думе по регулированию треш-стриминга.

Ранее глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев сообщил о планах по внесению изменений в Уголовный кодекс России, предполагающих наказание и штрафы до миллиона рублей за распространение в сети фото и видео, демонстрирующих сцены жестокости.