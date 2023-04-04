В Госдуме предлагают считать треш-стриминг отягчающим обстоятельством преступления

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В комитете по молодёжной политике Государственной думы разработали законопроект, согласно которому треш-стриминг может стать отягчающим обстоятельством при совершении преступления.
В Госдуме предлагают считать треш-стриминг отягчающим обстоятельством преступления
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  • © Serdar Acar / EyeEm

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Дополнительно вводится новое обстоятельство, отягчающее наказание, — совершение преступления в целях распространения в интернете фото- и видеоматериалов с изображением деяний, совершённых с особой жестокостью и издевательствами», — отмечается в пояснительной записке.

Ожидается, что соответствующая инициатива будет обсуждаться на совещании в Государственной думе по регулированию треш-стриминга.

Ранее глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев сообщил о планах по внесению изменений в Уголовный кодекс России, предполагающих наказание и штрафы до миллиона рублей за распространение в сети фото и видео, демонстрирующих сцены жестокости.

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