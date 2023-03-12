В Думе предложили наказывать треш-стримеров за жёсткий контент

Глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев сообщил о планах по внесению изменений в Уголовный кодекс России, предполагающих наказание и штрафы до миллиона рублей за распространение в сети фото и видео, демонстрирующих сцены жестокости.

«Изменения планируется внести в Уголовный кодекс России... (Также. — RT) внесение изменений в КоАП в части ужесточения наказания... влечёт наложение штрафа в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов», — приводит сообщение РИА Новости.

Метелев добавил, что будут внесены и другие поправки. В частности, в СМИ будет запрещено распространять сведения о включённых в реестр нарушителях, а в законе «О связи» предложено прекращать оказания услуг таким абонентам.

Также депутаты предложили признать онлайн-трансляцию отягчающим обстоятельством.

«Если человек, совершая преступление, стремится ещё и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причинённый урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже», — пояснил Метелев.

Волгоградский стример Павел Прокудин ранее избил мать и бабушку на глазах у нескольких тысяч зрителей на платформе TikTok. В беседе с RT стример заявил, что конфликт начался из-за подвыпившей матери, а бабушка случайно попалась под горячую руку, хотя вообще у них хорошие отношения.

Треш-стримеры не в первый раз привлекают внимание общественности и правоохранительных органов.

В 2020 году для Станислава Решетняка, известного под ником Reeflay, очередной такой стрим после гибели девушки в прямом эфире закончился шестью годами колонии строгого режима.

В 2021-м Андрею Буриму, известному под ником Mellstroy, за избиение девушки в прямом эфире дали полгода исправительных работ.