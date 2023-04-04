Пушков предложил ввести наказание до двух лет тюрьмы за треш-стримы с несовершеннолетними

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил ввести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штраф до 2 млн рублей за треш-стримы с участием несовершеннолетних.

«Речь идет о распространении из корыстных либо хулиганских побуждений в интернете фото и видео с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью», — пояснил Пушков ТАСС.

Глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев ранее сообщил о планах по внесению изменений в Уголовный кодекс России, предполагающих наказание и штрафы до миллиона рублей за распространение в сети фото и видео, демонстрирующих сцены жестокости.

Треш-стримеры не в первый раз привлекают внимание общественности и правоохранительных органов.

Так, например, в прошлом году волгоградский стример Павел Прокудин ранее избил мать и бабушку на глазах у нескольких тысяч зрителей на платформе TikTok. В беседе с RT стример заявил, что конфликт начался из-за подвыпившей матери, а бабушка случайно попалась под горячую руку, хотя вообще у них хорошие отношения.

В 2020 году для Станислава Решетняка, известного под ником Reeflay, очередной такой стрим после гибели девушки в прямом эфире закончился шестью годами колонии строгого режима.

В 2021-м Андрею Буриму, известному под ником Mellstroy, за избиение девушки в прямом эфире дали полгода исправительных работ.