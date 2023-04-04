СО поддержал распространение выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом работающим родителям
- РИА Новости
По мнению собеседника RT, решение этого вопроса назревало уже давно.
«Мы постоянно говорим о вовлечённости отцов в воспитательный процесс, в дело семьи. Когда говорится о поддержке родителей, которые воспитывают ребёнка с инвалидностью, это как раз решение прежде всего отцовского вопроса. Совсем недавно была объявлена статистика по которой в 85% случаев отцы уходят из семьи, где рождается ребёнок с ограниченными возможностями», — рассказал Солёнов.
Он отметил, что предложенная мера поддержки поможет в решении данной проблемы.
«Потому что папа, как правило, не только ухаживает, но и материально обеспечивает свою семью. И в данной ситуации он получает дополнительную поддержку. Таким образом он может и заниматься продолжением трудовой деятельности, и погружаться в воспитание ребёнка», — считает спикер.
По его мнению, у родителя, получающего пособие, будет возникать чувство ответственности.
«Он будет (ребёнку. — RT) больше времени уделять. Будет иметь своего рода внутреннюю совестливую отчётность, чтобы со своей стороны не относиться равнодушно к сложившийся ситуации. И даже если на реабилитацию ребёнка потребуется гораздо больше времени, чем предполагалось, подобная материальная выплата укрепит стабильность и надежду на то, что не всё потеряно», — заключил Солёнов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью в возрасте до семи лет для работающих родителей.
В обращении законодатель отметил, что условие получения выплаты не учитывает такие обстоятельства, как уход за ребёнком единственного родителя либо уход за ребёнком родителя, который осуществляет трудовую деятельность из дома.