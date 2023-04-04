В ГД призвали распространить выплату по уходу за ребёнком-инвалидом на работающих родителей

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью в возрасте до семи лет для работающих родителей. Копия обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В ГД призвали распространить выплату по уходу за ребёнком-инвалидом на работающих родителей
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что родители сегодня имеют право на ежемесячную выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью в размере 10 тыс. рублей. Одним из условий получения выплаты является то, что родитель не должен параллельно осуществлять трудовую деятельность.

При этом данное условие не учитывает такие обстоятельства, как уход за ребёнком единственного родителя либо уход за ребёнком родителя, который осуществляет трудовую деятельность из дома, отметил парламентарий.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми, имеющими инвалидность, прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ежемесячной выплаты 10 тыс. рублей по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до семи лет включительно независимо от того, ведёт родитель трудовую деятельность или нет», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель центра правовой помощи «Дело жизни» заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребёнком с инвалидностью. 

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