Гериатр Изюмов посоветовал пожилым дачникам использовать солнцезащитные кремы

Врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Изюмов дал советы пожилым дачникам по сохранению здоровья.

«Смена температурного режима, интенсивная физическая нагрузка с началом дачного сезона могут негативно отразиться на организме пожилых людей», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По словам Изюмова, уже сейчас желательно чаще выходить на улицу, гулять, прибавляя темп и дистанцию, чтобы подготовить организм к предстоящим летним нагрузкам.

Также рекомендуется правильно питаться, соблюдать питьевой режим.

«Несмотря на частый дефицит витамина D, пожилым людям не рекомендуется длительное время пребывать на солнце, тем более им противопоказан загар. Во время посадочных работ обязательно нужно использовать солнцезащитные кремы», — сказал врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

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