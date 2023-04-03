Гериатр Изюмов посоветовал пожилым дачникам использовать солнцезащитные кремы

Короткая ссылка
Врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Изюмов дал советы пожилым дачникам по сохранению здоровья.
Гериатр Изюмов посоветовал пожилым дачникам использовать солнцезащитные кремы
  • Gettyimages.ru

«Смена температурного режима, интенсивная физическая нагрузка с началом дачного сезона могут негативно отразиться на организме пожилых людей», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По словам Изюмова, уже сейчас желательно чаще выходить на улицу, гулять, прибавляя темп и дистанцию, чтобы подготовить организм к предстоящим летним нагрузкам.

Также рекомендуется правильно питаться, соблюдать питьевой режим.

«Несмотря на частый дефицит витамина D, пожилым людям не рекомендуется длительное время пребывать на солнце, тем более им противопоказан загар. Во время посадочных работ обязательно нужно использовать солнцезащитные кремы», — сказал врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Ранее эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Юлия Мешалкина назвала категории товаров, которые понадобятся садоводам в преддверии открытия дачного сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить