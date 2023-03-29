Специалист Мешалкина дала советы дачникам по покупке необходимых товаров к началу сезона

Эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Юлия Мешалкина назвала категории товаров, которые понадобятся садоводам в преддверии открытия дачного сезона.

«Выделяем условную категорию «Растения». В неё входят семена, саженцы, луковицы цветов, рассада и так далее», — рассказала она в разговоре с Life.ru.

Также дачникам рекомендуется определить, какие товары из категории «Инструменты и техника» необходимы для работы на участке. Стоит задуматься и о разделах «Расходные материалы», «Дачная химия», «Отдых».

«Для маленького ребёнка отличными приобретениями станут игрушки для песочницы, качели, горки, мыльные пузыри. Для детей постарше можно, например, заказать баскетбольное кольцо, водяные бластеры, поставить бассейн», — посоветовала Мешалкина.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.