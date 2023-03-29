Специалист Мешалкина дала советы дачникам по покупке необходимых товаров к началу сезона

Короткая ссылка
Эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Юлия Мешалкина назвала категории товаров, которые понадобятся садоводам в преддверии открытия дачного сезона.
Специалист Мешалкина дала советы дачникам по покупке необходимых товаров к началу сезона
  • РИА Новости

«Выделяем условную категорию «Растения». В неё входят семена, саженцы, луковицы цветов, рассада и так далее», — рассказала она в разговоре с Life.ru.

Также дачникам рекомендуется определить, какие товары из категории «Инструменты и техника» необходимы для работы на участке. Стоит задуматься и о разделах «Расходные материалы», «Дачная химия», «Отдых».

«Для маленького ребёнка отличными приобретениями станут игрушки для песочницы, качели, горки, мыльные пузыри. Для детей постарше можно, например, заказать баскетбольное кольцо, водяные бластеры, поставить бассейн», — посоветовала Мешалкина.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить