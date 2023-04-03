Исследование: 40% жителей Москвы согласны на снижение зарплаты ради удалёнки

Согласно новому исследованию, около 40% жителей Москвы согласны на снижение заработной платы ради возможности работать дистанционно.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис SuperJob.

Так, в ходе исследования выяснилось, что каждый пятый москвич готов отказаться от 5% заработка, каждый девятый — от 10%. Получать на 15, 20 и 25% меньше согласны по 2% респондентов — всё ради того, чтобы получить возможность работать на удалёнке.

Не хотят отказываться от части зарплаты ради такого формата работы 37% участников исследования.

Между тем в Краснодаре четверо из десяти респондентов согласились бы снизить заработок ради дистанционной работы, передаёт «Кубань 24».

Не стали бы отказываться от части зарплаты 32% жителей краевой столицы.

Ранее начальник бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский рассказал об исследовании, согласно которому большинство офисных сотрудников начинают работать после 13:00.