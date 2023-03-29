Исследование: большинство офисных сотрудников начинают работать после 13:00

Начальник бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский рассказал об исследовании, согласно которому большинство офисных сотрудников начинают работать после 13:00.

«90% персонала фактически раскачиваются до обеда: заходят в соцсети, занимаются питьём кофе, обсуждением прошедшего дня, но никак не работой. Вопрос в том, что мы в период пандемии поставили трекеры, когда компьютеры отдавали на удалёнку для персонала. Когда все вернулись в офисы, замеряли — кто чем занят на компьютере», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это во многом связано ещё и с тем, что заказчики и клиенты тоже начинают звонить только после обеда.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.