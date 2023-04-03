Пятеро пострадавших при обстреле в Курской области остаются в больнице

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Пятеро пострадавших при обстреле в Курской области прооперированы и остаются под присмотром врачей.
Пятеро пострадавших при обстреле в Курской области остаются в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Он уточнил, что взрослый и ребёнок после оказания амбулаторной помощи были отпущены домой.

«Все остальные остались в лечебных учреждениях», — цитирует его РИА Новости.

Двум пациентам предстоит повторная операция, заявил Белостоцкий.

2 апреля семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района в Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил выплатить по 500 тыс. рублей семерым пострадавшим при обстреле 2 апреля.

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