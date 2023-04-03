Власти Курской области выплатят по 500 тысяч рублей семерым пострадавшим при обстреле

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил выплатить по 500 тыс. рублей семерым пострадавшим при обстреле 2 апреля.

«Прошу оперативно организовать выплаты пострадавшим в размере, в соответствии с нашими регламентами, по 500 тыс. рублей каждому», — заявил Старовойт в ходе оперативного совещания, его слова приводит РИА Новости.

Он также поручил отработать дополнительные меры безопасности в храмах, церквях и монастырях при проведении массовых пасхальных мероприятий.

2 апреля семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района в Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ.