Семеро жителей села в Курской области получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ

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Семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района в Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Семеро жителей села в Курской области получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями лёгкой и средней степени тяжести. По предварительным данным, одна из женщин получила тяжёлые ранения.

Пострадавших планируется эвакуировать, в Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами.

«Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище», — написал глава области в Telegram.

В самом селе повреждены заборы, фасады и окна на территории четырёх домовладений.

Накануне Старовойт заявил, что более 20 прилётов со стороны ВСУ зафиксировано на территории села Искра в Хомутовском районе Курской области.

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