Полиция Сочи разыскивает пятерых пропавших в Адлерском районе детей

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Пятерых пропавших 31 марта детей в Сочи разыскивают более 70 человек.
Полиция Сочи разыскивает пятерых пропавших в Адлерском районе детей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, родители самостоятельно искали детей, а вечером 1 апреля обратились в полицию.

Детей разыскивают спасатели, полиция и волонтёры.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю заявили, что пожарные спасли двух детей из отрезанных дымом квартир в загоревшемся пятиэтажном доме в Дальнегорске.

В посёлке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкальском крае 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты.

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