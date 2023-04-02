Полиция Сочи разыскивает пятерых пропавших в Адлерском районе детей

Пятерых пропавших 31 марта детей в Сочи разыскивают более 70 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, родители самостоятельно искали детей, а вечером 1 апреля обратились в полицию.

Детей разыскивают спасатели, полиция и волонтёры.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю заявили, что пожарные спасли двух детей из отрезанных дымом квартир в загоревшемся пятиэтажном доме в Дальнегорске.

В посёлке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкальском крае 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты.