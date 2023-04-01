В Забайкалье подросток пропал на заброшенной угольной шахте в посёлке Шерловая Гора

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В посёлке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкальском крае 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты, сообщили в СУ СК России по региону.

«16-летний юноша пропал на территории заброшенной угольной шахты в посёлке Шерловая Гора», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл 31 марта вечером. По предварительным данным, двое подростков гуляли по территории шахты. Несовершеннолетние находились в нескольких десятках метров друг от друга.

В какой-то момент один из подростков не обнаружил своего товарища.

По одной из версий следствия, подросток упал в образовавшийся на шахте провал.

Следователи в данный момент проводят проверку.

В январе в Свердловской области обнаружили тело 36-летней женщины, которую начали разыскивать в селе Коптелово 22 декабря.

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