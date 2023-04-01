В Забайкалье подросток пропал на заброшенной угольной шахте в посёлке Шерловая Гора
«16-летний юноша пропал на территории заброшенной угольной шахты в посёлке Шерловая Гора», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошёл 31 марта вечером. По предварительным данным, двое подростков гуляли по территории шахты. Несовершеннолетние находились в нескольких десятках метров друг от друга.
В какой-то момент один из подростков не обнаружил своего товарища.
По одной из версий следствия, подросток упал в образовавшийся на шахте провал.
Следователи в данный момент проводят проверку.
В январе в Свердловской области обнаружили тело 36-летней женщины, которую начали разыскивать в селе Коптелово 22 декабря.