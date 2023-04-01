Пожарные в Приморье спасли двух детей во время возгорания в пятиэтажном доме

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю заявили, что пожарные спасли двух детей из отрезанных дымом квартир в загоревшемся пятиэтажном доме в Дальнегорске.

«Звеном газодымозащитной службы... из отрезанных дымом квартир на втором и третьем этаже при помощи спасательных устройств по лестничному маршу были выведены два ребёнка», — сообщило ведомство в своём Telegram.

Отмечается, что возгорание повредило квартиру на первом этаже дома, прежде чем пламя удалось потушить.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве.