Пожарные в Приморье спасли двух детей во время возгорания в пятиэтажном доме
«Звеном газодымозащитной службы... из отрезанных дымом квартир на втором и третьем этаже при помощи спасательных устройств по лестничному маршу были выведены два ребёнка», — сообщило ведомство в своём Telegram.
Отмечается, что возгорание повредило квартиру на первом этаже дома, прежде чем пламя удалось потушить.
В результате пожара никто не погиб и не пострадал.
Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве.