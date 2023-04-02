Онколог Самойленко предупредил о риске рака из-за сухих шампуней с бензолом

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Содержащие бензол сухие шампуни могут повысить риск развития онкологических заболеваний, заявил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко.

«Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия», — пояснил он РИА Новости.

По словам Самойленко, бензол очень летучий и может при вдыхании стать причиной опухоли верхних дыхательных путей и лёгких.

Эксперт рекомендовал ограничить или вовсе отказаться от сухих шампуней, на упаковке которых в составе указан бензол.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что употребление подгоревшей еды может привести к раннему старению и повысить риск развития онкологии.

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