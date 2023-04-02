Онколог Самойленко предупредил о риске рака из-за сухих шампуней с бензолом
«Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия», — пояснил он РИА Новости.
По словам Самойленко, бензол очень летучий и может при вдыхании стать причиной опухоли верхних дыхательных путей и лёгких.
Эксперт рекомендовал ограничить или вовсе отказаться от сухих шампуней, на упаковке которых в составе указан бензол.
Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что употребление подгоревшей еды может привести к раннему старению и повысить риск развития онкологии.