Онколог Самойленко предупредил о риске рака из-за сухих шампуней с бензолом

Содержащие бензол сухие шампуни могут повысить риск развития онкологических заболеваний, заявил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко.

«Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия», — пояснил он РИА Новости.

По словам Самойленко, бензол очень летучий и может при вдыхании стать причиной опухоли верхних дыхательных путей и лёгких.

Эксперт рекомендовал ограничить или вовсе отказаться от сухих шампуней, на упаковке которых в составе указан бензол.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что употребление подгоревшей еды может привести к раннему старению и повысить риск развития онкологии.