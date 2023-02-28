Диетолог Соломатина предупредила, что подгоревшая еда может привести к развитию рака
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«Когда мы жарим картошку и где-то подгоревшая корочка — это как раз провокатор возникновения онкологии. Когда происходит дымление, выделяются полиароматические углеводороды. Это тоже провокатор и онкологии, и повреждения наших клеток», — отметила врач в беседе с «Москвой 24».
Ранее эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» кандидат медицинских наук Евгений Машковский в беседе с URA.RU предупредил, что некоторые заболевания ЖКТ могут обостриться во время поста.