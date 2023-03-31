Психолог Наумова назвала несдержанность одной из причин детской жестокости

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с RT перечислила некоторые причины детской жестокости.

«Всё зависит от нашего восприятия, от того, как мы видим реальность. Во всех случаях, связанных с детской жестокостью, мы видим, что у детей, среди прочего, недостаточно жизненного опыта, у них недостаточно хорошо развито мышление, они часто не в состоянии выстроить причинно-следственные связи, мыслить многоступенчато и взвесить риски от своих действий», — объяснила специалист.

Зачастую, когда у ребёнка спрашивают, почему он совершил тот или иной жестокий поступок, он не может дать чёткого ответа, говоря, что его действия были необдуманными и спонтанными, добавила Наумова.

«Часто дети, которые совершают жестокие поступки, являются импульсивными, несдержанными, их эмоционально-волевая сфера слабо развита, как и способность контролировать себя. Такой ребёнок, оказываясь в ситуации обиды, «вспыхивает» и причиняет вред сверстникам. Иногда, конечно, причиной его поведения может быть любопытство», — констатировала эксперт.

Ранее «Новый Омск» сообщил об инциденте с десятилетней девочкой. Её мама обратилась в полицию, так как дочь пришла из школы с раной на ягодице.

Как выяснилось, травму она получила в школьном автобусе, на котором её класс возили смотреть спектакль. В салоне девочка встала, чтобы посмотреть в окно, а присаживаясь, почувствовала боль. На сиденье лежал складной нож, который подложил одноклассник.

«В беседе с десятилетним мальчиком полицейские выяснили, что этот нож он без разрешения взял дома, чтобы показать друзьям. О последствиях своего поступка не думал. Ранее школьник на профилактическом учёте в полиции не состоял», — рассказали в УМВД по Омской области.

По данным полиции, состоянии пострадавшей девочки оценивается как удовлетворительное.