В Татарстане завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка

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В Татарстане завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика.
В Татарстане завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Anwar Jeh-Sani / EyeEm

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в молодёжном центре «Волга» в Лаишево.

«В обеденное время 27 марта 2023 года в ходе подготовки к проведению футбольного турнира в городе Лаишево Республики Татарстан произошло падение футбольных ворот на 13-летнего мальчика. В настоящее время с повреждениями различной степени тяжести он госпитализирован», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Newinform сообщало, что годовалую девочку госпитализировали с травмами во Владимирской области после падения на неё снега.

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