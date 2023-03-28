В Татарстане завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка

В Татарстане завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в молодёжном центре «Волга» в Лаишево.

«В обеденное время 27 марта 2023 года в ходе подготовки к проведению футбольного турнира в городе Лаишево Республики Татарстан произошло падение футбольных ворот на 13-летнего мальчика. В настоящее время с повреждениями различной степени тяжести он госпитализирован», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Newinform сообщало, что годовалую девочку госпитализировали с травмами во Владимирской области после падения на неё снега.