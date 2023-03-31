Россия уделит внимание устранению предпосылок глобальной войны и рискам ядерного оружия

Согласно новой Концепции внешней политики Российской Федерации, ранее утверждённой российским президентом Владимиром Путиным, Россия будет уделять особое внимание таким вопросам, как устранение предпосылок для развязывания глобальной войны, а также рискам применения ядерного оружия.

«Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание обеспечению стратегической стабильности, устранению предпосылок для развязывания глобальной войны, рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Также в концепции говорится, что Россия будет отстаивать право на своё существование и развитие всеми имеющимися средствами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в новой концепции Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.

Он также заявил, что Россия будет определяться с перспективами взаимодействия со странами Запада на своих условиях, когда и если их руководство «протрезвеет».