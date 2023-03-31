Россия уделит внимание устранению предпосылок глобальной войны и рискам ядерного оружия

Короткая ссылка
Согласно новой Концепции внешней политики Российской Федерации, ранее утверждённой российским президентом Владимиром Путиным, Россия будет уделять особое внимание таким вопросам, как устранение предпосылок для развязывания глобальной войны, а также рискам применения ядерного оружия.
Россия уделит внимание устранению предпосылок глобальной войны и рискам ядерного оружия
  • Gettyimages.ru
  • © Yana Vorobeva / EyeEm

«Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание обеспечению стратегической стабильности, устранению предпосылок для развязывания глобальной войны, рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Также в концепции говорится, что Россия будет отстаивать право на своё существование и развитие всеми имеющимися средствами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в новой концепции Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.

Он также заявил, что Россия будет определяться с перспективами взаимодействия со странами Запада на своих условиях, когда и если их руководство «протрезвеет».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить