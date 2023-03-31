В Ростовской области ищут волонтёров для помощи застрявшим на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области ищут волонтёров, желающих помочь тем, кто застрял на трассе М-4 «Дон». Нужно доставить продукты, воду и топливо.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на представителей отряда «ЛизаАлерт».

«Люди ехали по федеральной трассе семьями, с маленькими детьми и оказались в настоящей ловушке», — отмечается в сообщении.

Первые экипажи с помощью от жителей региона прибыли около 02:00 31 марта.

«За ночь мы смогли заправить людей, которые остались без топлива, накормить тех, кто остался без еды. К сожалению, не всем удалось помочь», — уточнили в волонтёрском движении.

Ранее Newinform сообщал, что к ликвидации последствий непогоды на трассе привлекли около 240 сотрудников экстренных служб и 150 единиц спецтехники.

Более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада.

Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада.

30 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ряде районов ввели режим ЧС из-за непогоды.