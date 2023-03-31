Песков: в Кремле не знают детали побега Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают детали предполагаемого побега сына губернатора Красноярского края Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии.
Песков: в Кремле не знают детали побега Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Песков отметил, что у него не было возможности ознакомиться с материалами итальянских СМИ, сообщавших о побеге Усса.

«Поэтому не знаю, ничего не готов сказать», — сказал представитель Кремля.

21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.

Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.

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