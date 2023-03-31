Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановят в течение суток

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Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области должно быть полностью восстановлено в течение суток, заявили в ГК «Автодор». Там отметили, что ситуация находится под контролем.
Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановят в течение суток
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Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Предварительно, движение по М-4 «Дон» будет восстановлено в полном объёме в течение суток», — сказали в госкомпании.

Там также отметили, что помощь автомобилистам оказывают восемь экипажей аварийных комиссаров «Автодора».

Ранее Newinform сообщал, что к ликвидации последствий непогоды на трассе привлекли около 240 сотрудников экстренных служб и 150 единиц спецтехники.

Более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада.

Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада.

30 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ряде районов ввели режим ЧС из-за непогоды.

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