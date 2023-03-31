Ещё одну трассу в Ростовской области закрыли из-за непогоды

Дорогу Новошахтинск — Гуково в Ростовской области перекрыли из-за последствий непогоды.

Об этом сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.

«Со стороны Новошахтинска автодорога Новошахтинск — Гуково перекрыта сотрудниками ГИБДД», — написал Бондаренко в Telegram.

На месте работают пять единиц техники, организована эвакуация.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада.

Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада.

30 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ряде районов ввели режим ЧС из-за непогоды.