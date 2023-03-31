МИД России не исключил новых ответных мер на провокационные действия властей Эстонии

Российский МИД не исключил новых ответных мер на провокационные действия эстонских властей.

«Будем вынуждены осуществить и другие ответные меры на настойчивую провокационную деятельность эстонских властей против России. Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине», — говорится на сайте МИД России.

Ранее стало известно, что Россия на основе принципа взаимности высылает из страны эстонского дипломата.

24 марта МИД Эстонии сообщил о высылке одного российского дипломата.