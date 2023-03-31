Савельев: финансовая поддержка транспортной отрасли в 2022 году составила 527 млрд рублей
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Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.
«Средств в 2022 году, направленных на поддержку транспортной отрасли... в условиях внешнего санкционного давления это 527,3 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.