Савельев: финансовая поддержка транспортной отрасли в 2022 году составила 527 млрд рублей

Финансовая поддержка транспортной отрасли России в 2022 году составила 527,3 млрд рублей.

Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

«Средств в 2022 году, направленных на поддержку транспортной отрасли... в условиях внешнего санкционного давления это 527,3 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.