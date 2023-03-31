Савельев: финансовая поддержка транспортной отрасли в 2022 году составила 527 млрд рублей

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Финансовая поддержка транспортной отрасли России в 2022 году составила 527,3 млрд рублей.
Савельев: финансовая поддержка транспортной отрасли в 2022 году составила 527 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

«Средств в 2022 году, направленных на поддержку транспортной отрасли... в условиях внешнего санкционного давления это 527,3 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.

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