Правительство выделит 2 млрд рублей регионам на восстановление дорог после паводков
- РИА Новости
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Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«В 2023 году правительство направит 2 млрд рублей регионам, пострадавшим от паводков. Эти средства предусмотрены на ремонт региональных, межмуниципальных и местных автодорог», — говорится в сообщении.
В частности, средства направят властям Крыма, Амурской, Иркутской, Омской и Еврейской автономной областей.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.