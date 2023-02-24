Правительство выделит 2 млрд рублей регионам на восстановление дорог после паводков

Правительство России направит 2 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог регионам, пострадавшим от паводков.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«В 2023 году правительство направит 2 млрд рублей регионам, пострадавшим от паводков. Эти средства предусмотрены на ремонт региональных, межмуниципальных и местных автодорог», — говорится в сообщении.

В частности, средства направят властям Крыма, Амурской, Иркутской, Омской и Еврейской автономной областей.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.