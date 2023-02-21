Путин поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах

Российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.

Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

Он напомнил, что российские власти уже приняли решение направить дополнительно 250 млрд рублей на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах.

«Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам ещё 50 млрд рублей. Они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъектах федерации, причём на основе современных технологий», — заявил Путин.

Он призвал уделить особое внимание в этом вопросе малым городам и сельским территориям.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.