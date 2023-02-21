Узнать больше

Путин поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.
Путин поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах
  • AP

Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

Он напомнил, что российские власти уже приняли решение направить дополнительно 250 млрд рублей на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах.

«Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам ещё 50 млрд рублей. Они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъектах федерации, причём на основе современных технологий», — заявил Путин.

Он призвал уделить особое внимание в этом вопросе малым городам и сельским территориям.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить