Путин поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах
- AP
Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
Он напомнил, что российские власти уже приняли решение направить дополнительно 250 млрд рублей на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах.
«Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам ещё 50 млрд рублей. Они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъектах федерации, причём на основе современных технологий», — заявил Путин.
Он призвал уделить особое внимание в этом вопросе малым городам и сельским территориям.
Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.