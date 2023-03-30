Эксперт Демьяновская рассказала о пользе смеха при бессоннице и депрессии
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Смехотерапия способна стимулировать регенерацию хрящей, уменьшать воспаление у больных ревматоидным артритом, облегчать бессонницу и депрессию, улучшать качество жизни пациентов со злокачественными новообразованиями или туберкулёзом лёгких, сообщила она в беседе с «Известиями».
Демьяновская также поделилась результатами исследования, которое показало, что 20-секундный смех оказывает такое же благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, как и три минуты физических упражнений.
Кроме того, смех повышает уровень серотонина и дофамина — гормонов, отвечающих за хорошее настроение, концентрацию, мотивацию и активность, заключила эксперт.
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