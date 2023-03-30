Медведев выступил против вражды по отношению к гражданам западных стран

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что борьба с неоколониализмом не должна превращаться во вражду с жителями западных стран.

«Сегодня требуются ещё более решительные и комплексные меры борьбы с неоколониализмом. При этом речь не идёт, конечно, о враждебных действиях по отношению к гражданам стран, которые живут в западном мире», — цитирует его ТАСС.

По мнению Медведева, необходимо направить усилия на устранение неравенства, которое создаётся в неоколониализме.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока.