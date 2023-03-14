Лавров: Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Посмотрите, сейчас в период ожесточённой гибридной войны мы никого не заставляем занимать ту или иную позицию», — отметил он.
Лавров призвал не относиться к другим свысока, «как это делают западные коллеги, публично требуя от всех подряд, включая страны, представляющие древнейшие великие цивилизации, выполнять их приказы».
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.