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Лавров: Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока

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Россия в отличие от стран Запада никогда не дружит против кого-то и ни к кому не относится свысока.
Лавров: Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Посмотрите, сейчас в период ожесточённой гибридной войны мы никого не заставляем занимать ту или иную позицию», — отметил он.

Лавров призвал не относиться к другим свысока, «как это делают западные коллеги, публично требуя от всех подряд, включая страны, представляющие древнейшие великие цивилизации, выполнять их приказы».

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

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