Медведев: колониальная система рухнула, но её наследие сохраняется

Колониальная система рухнула, но её опасное наследие осталось, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Принятые за прошедшие десятилетия меры, скажем прямо, не смогли полностью искоренить опасное колониальное наследие. Понятно, что сама колониальная система рухнула, но её наследие сохраняется», — цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, формат многополярного мира вызывает неприятие у целого ряда стран, где привыкли мыслить в логике глобального доминирования и исключительности.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада по-прежнему живут в парадигме философии колониализма.

Он также подчёркивал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока.