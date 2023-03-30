Медведев: колониальная система рухнула, но её наследие сохраняется

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Колониальная система рухнула, но её опасное наследие осталось, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: колониальная система рухнула, но её наследие сохраняется
  • РИА Новости

«Принятые за прошедшие десятилетия меры, скажем прямо, не смогли полностью искоренить опасное колониальное наследие. Понятно, что сама колониальная система рухнула, но её наследие сохраняется», — цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, формат многополярного мира вызывает неприятие у целого ряда стран, где привыкли мыслить в логике глобального доминирования и исключительности.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада по-прежнему живут в парадигме философии колониализма.

Он также подчёркивал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока.

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