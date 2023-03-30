Следствие попросило арестовать журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Следователь ФСБ России попросил Лефортовский суд Москвы арестовать корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Эвана Гершковича», — говорится в сообщении.

30 марта корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

По данным ФСБ России, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

Газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием Гершковича в России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что род занятий сотрудника американского издания The Wall Street Journal в России не имел отношения к журналистике.