Среди самозанятых весной наиболее востребованы репетиторы, диетологи и фитнес-тренеры

Член совета московского отделения «Опоры России», основатель IT-платформы для самозанятых Павел Зюков на основе данных запросов сервиса «ЯЗАНЯТ» рассказал в беседе с RT о наиболее востребованных весной 2023 года специальностях для самозанятых.

Так, к ним относятся репетиторы, преподаватели, специалисты в сфере образовательных услуг по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и прохождению вступительных испытаний в вузы.

«Всплеск пользовательского интереса к исполнителям услуг в сфере «Образование» мы зафиксировали во второй половине февраля — начале марта, и он не снижается до сих пор. Это неудивительно: ученикам выпускных классов необходимо готовиться к успешной сдаче экзаменов заранее, и те, кто не позаботился об этом заблаговременно, пытаются вскочить в последний вагон уходящего поезда. Хорошая возможность заработать специалистам в этой сфере. Каждый четвёртый поисковый запрос на платформе связан с поиском репетитора по русскому языку, математике и ряду других дисциплин», — уточнил специалист.

Кроме того, в связи с приближением лета вырос спрос на консультации диетологов, нутрициологов, а также услуги фитнес-тренеров (порядка 18% от числа всех запросов), добавил эксперт.

Также Зюков напомнил, что весна и начало лета — пора утренников, последних звонков, выпускных балов. В связи с этим востребованы услуги по организации мероприятий, анимации, фото- и видеосъёмки (более 15% запросов).

«В преддверии Пасхи, да и вообще с наступлением тепла россияне любят наводить чистоту и порядок. Причём речь идёт не только о квартирах, но и о загородных домах, которые они готовят к открытию сезона, и даже об объектах коммерческой недвижимости», — заявил он.

В связи с этим особую актуальность приобретают услуги по уборке и внутренней отделке помещений — более 9% запросов.

Наконец, весна — это начало периода отпусков, каникул и длительных майских праздников, когда россияне планируют путешествия, подчеркнул собеседник RT.

«В связи с этим услуги в области туризма, включая экскурсионные, транспортные, агентские, сейчас также будут широко востребованы на рынке (5% запросов)», — заключил Зюков.

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