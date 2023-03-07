Аналитики выяснили, как изменилось число женщин среди самозанятых с 2019 года

Аналитики провели исследование и выяснили, как изменилось число женщин среди самозанятых с 2019 года. Результаты имеются в распоряжении RT.

Отмечается, что в 2019 году среди самозанятых было 27% женщин, в 2020 году — 31%, в 2021 году — 37%, в 2022 году — 42%.

По данным исследования, женщины чаще всего оказывают финансовые и бухгалтерские услуги (19%), сдают квартиры в аренду (16%), работают в сфере рекламы, PR и маркетинга (14%).

Реже они оказывают услуги в сфере IT (9%) и права (8%), говорится в опросе «Опоры России» и платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ».

Кроме того, как выяснили аналитики, женщины, регистрируясь в качестве самозанятых, чаще совмещают эту работу с основной.

По мнению экспертов, это связано с тем, что они более осторожны при принятии финансовых решений.

Кроме того, многие оформляют этот статус на время декретного отпуска, объяснил основатель платформы для самозанятых Павел Зюков.

При этом средний чек у самозанятых женщин на 10—15% ниже, чем у мужчин, работающих в аналогичных отраслях.

Всего в опросе приняли участие 1023 самозанятых из разных регионов России.

Ранее Павел Зюков, сооснователь платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», член совета московского отделения «Опоры России», рассказал в беседе с RT о наиболее прибыльных сферах для самозанятых.