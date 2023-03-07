Узнать больше

Аналитики выяснили, как изменилось число женщин среди самозанятых с 2019 года

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, как изменилось число женщин среди самозанятых с 2019 года. Результаты имеются в распоряжении RT.
Аналитики выяснили, как изменилось число женщин среди самозанятых с 2019 года
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в 2019 году среди самозанятых было 27% женщин, в 2020 году — 31%, в 2021 году — 37%, в 2022 году — 42%.

По данным исследования, женщины чаще всего оказывают финансовые и бухгалтерские услуги (19%), сдают квартиры в аренду (16%), работают в сфере рекламы, PR и маркетинга (14%).

Реже они оказывают услуги в сфере IT (9%) и права (8%), говорится в опросе «Опоры России» и платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ». 

Кроме того, как выяснили аналитики, женщины, регистрируясь в качестве самозанятых, чаще совмещают эту работу с основной.

По мнению экспертов, это связано с тем, что они более осторожны при принятии финансовых решений.

Кроме того, многие оформляют этот статус на время декретного отпуска, объяснил основатель платформы для самозанятых Павел Зюков.

При этом средний чек у самозанятых женщин на 10—15% ниже, чем у мужчин, работающих в аналогичных отраслях. 

Всего в опросе приняли участие 1023 самозанятых из разных регионов России.

Ранее Павел Зюков, сооснователь платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», член совета московского отделения «Опоры России», рассказал в беседе с RT о наиболее прибыльных сферах для самозанятых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить