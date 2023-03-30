В России предложили законодательно закрепить понятие «мёд»
- Gettyimages.ru
«Документ одобрен и рекомендован к скорейшему внесению в Госдуму. Это может быть сделано уже на следующей неделе», — заявил Митин в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, в настоящее время нужно учесть поправки Минсельхоза, предлагающие расширить список пчелиных продуктов.
Также предложено отметить, что фальсифицированный мёд — это тот, в котором есть ингредиенты, несвойственные природным.
Инициативу поддержали в Национальном союзе пчеловодов.
«Настоящий мёд делает пчела с помощью пчеловода. Если какой-то ингредиент туда добавляется, это уже не считается мёдом. В этом случае производитель или переработчик не имеет права писать на баночке, что это мёд. Это считается продуктом с мёдом и другими ингредиентами», — сказал президент союза Арнольд Бутов.
Ранее сообщалось, что обязательная маркировка БАДов в России может начаться с 1 октября.