В России предложили законодательно закрепить понятие «мёд»

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Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин представил на заседании Госкомиссии по противодействию фальсифицированной продукции законопроект, закрепляющий понятия «мёд» и «пчелиный продукт».
В России предложили законодательно закрепить понятие «мёд»
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«Документ одобрен и рекомендован к скорейшему внесению в Госдуму. Это может быть сделано уже на следующей неделе», — заявил Митин в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в настоящее время нужно учесть поправки Минсельхоза, предлагающие расширить список пчелиных продуктов.

Также предложено отметить, что фальсифицированный мёд — это тот, в котором есть ингредиенты, несвойственные природным.

Инициативу поддержали в Национальном союзе пчеловодов.

«Настоящий мёд делает пчела с помощью пчеловода. Если какой-то ингредиент туда добавляется, это уже не считается мёдом. В этом случае производитель или переработчик не имеет права писать на баночке, что это мёд. Это считается продуктом с мёдом и другими ингредиентами», — сказал президент союза Арнольд Бутов.

Ранее сообщалось, что обязательная маркировка БАДов в России может начаться с 1 октября.

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